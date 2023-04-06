В Калужской области лесничий за взятку позволил рубить деревья

В четверг, 6 апреля, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о вынесении приговора лесничему из Дзержинского района. Его признали виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями.

Инцидент произошел в 2021 году. Лесничий обнаружил, что заготавливавший лес индивидуальный предприниматель вырубил деревья, которые ему не были предназначены. Но за 100 тысяч рублей он закрыл на это глаза.

По уголовной статье виновника оштрафовали. Кроме того, на своей должности ему нельзя работать в течение трех лет.

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