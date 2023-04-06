В Калуге труп мужчины обнаружили в квартире на улице Братьев Луканиных

В одной из квартир на улице Братьев Луканиных в Калуге обнаружили труп мужчины. Подробности в четверг нам сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- В этой квартире регулярно по приглашению хозяина собирались местные жители и злоупотребляли спиртным, - прокомментировали в СК. - 3 апреля вечером один из компании, приезжий мужчина, оскорбил 34-летнего местного жителя. В ответ подозреваемый избил обидчика и нанес ему ножевое ранение в ногу, от которого потерпевший скончался.

Подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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