У жительницы Калужской области украли оружие и боеприпасы

В Калужской области 29-летнего мужчину подозревают в кражах. В четверг, 6 апреля, управление МВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

Как считают в полиции, в Перемышльском районе из дома местной жительницы он украл гладкоствольное охотничье ружье и 15 патронов.

Из других домов мужчина выносил деньги и бытовую технику. Часть вещей он успел продать.

Ведется расследование.

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