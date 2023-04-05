В Калужской области начальник колонии украл на работе 229 пачек бумаги

Сухиничский районный суд вынес приговор мужчине, который в прошлом году временно руководил одной из исправительных колоний в Калужской области. Его признали виновным в присвоении на рабочем месте 229 пачек бумаги для печати. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Бумагу сотрудник колонии продал, выручив за нее 25 029 рублей – по 109 рублей за пачку.

Виновника приговорили 4 апреля к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

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