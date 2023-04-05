В Калуге пьяный водитель врезался в припаркованную машину

В Калуге 47-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за повторную езду за рулем в пьяном виде. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Автомобилист попался, когда совершил ДТП. Он не справился с управлением и врезался в припаркованную машину.

От освидетельствования калужанин отказался.

Полиция ведет расследование.

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