Жительница Калуги обменяла 840 тысяч рублей на пустоту

В Калуге мошенники обманули пожилую женщину. В среду, 5 апреля, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела.

Пенсионерке позвонили якобы из социальной службы и рассказали, что в стране проводится замена денежных купюр. После этого домой к калужанке пришла женщина, которая забрала 840 тысяч рублей, пообещав скоро вернуться с новыми деньгами.

Но в назначенное время она не вернулась.

Ведется расследование.

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