В Калуге мужчина избил полицейского, чтобы его не задержали

В Калуге 45-летнего мужчину обвиняют в применении насилия в отношении полицейского. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Пьяный мужчина бил жену, та вызвала полицию.

Чтобы его не привлекли к ответственности, он несколько раз ударил полицейского.

Теперь калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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