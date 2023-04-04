Житель Калуги зарегистрировал в квартире 18 мигрантов

В Калуге полиция возбудила уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Его подозревают в фиктивной регистрации мигрантов, сообщили во вторник, 4 апреля, в управлении МВД по Калужской области.

По документам калужанин поселил у себя 18 иностранцев. Однако на самом деле они никогда там не останавливались.

Сейчас выясняется, брал ли калужанин с мигрантов деньги. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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