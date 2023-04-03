В Калужской области изъяли из оборота почти два килограмма наркотиков

В понедельник, 3 апреля, управление МВД по Калужской области сообщило о результатах профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В ее проведении помогало около 500 общественных активистов.

Были обнаружены 80 домов, на фасадах которых размещалась информация о продаже наркотиков.

От жителей Калужской области поступило 15 обращений.

Уголовные дела возбуждены в отношении 18 человек. Изъято из оборота почти два килограмма наркотиков.

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