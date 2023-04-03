В Калужской области изъяли из оборота почти два килограмма наркотиков
В понедельник, 3 апреля, управление МВД по Калужской области сообщило о результатах профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
В ее проведении помогало около 500 общественных активистов.
Были обнаружены 80 домов, на фасадах которых размещалась информация о продаже наркотиков.
От жителей Калужской области поступило 15 обращений.
Уголовные дела возбуждены в отношении 18 человек. Изъято из оборота почти два килограмма наркотиков.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.