Калужанина отправили на исправительные работы за неуплату алиментов

В Калуге 39-летний мужчина признан виновным по уголовному делу о неуплате алиментов. В понедельник, 3 апреля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Виновник задолжал своему ребенку 60 тысяч рублей.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности. Но деньги мужчина так и не вернул

Теперь решением суда калужанин приговорен к шести месяцам исправительных работ.

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