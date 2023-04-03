Житель Калужской области угрожал зарубить женщину и сжечь ее заживо

В Ферзиковском районе 27-летнего мужчину подозревают в угрозах убийством. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, в пьяном виде он пришел к дому женщины, начал угрожать убить ее топором, а потом заявил, что подожжет дом, в котором пряталась жертва.

Свои намерения он не осуществил, но на уголовное дело наговорил. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Что именно его заставило так поступить, пока устанавливается.

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