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Житель Калужской области угрожал зарубить женщину и сжечь ее заживо

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.04.2023 18:03 0 233
Житель Калужской области угрожал зарубить женщину и сжечь ее заживо

В Ферзиковском районе 27-летнего мужчину подозревают в угрозах убийством. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, в пьяном виде он пришел к дому женщины, начал угрожать убить ее топором, а потом заявил, что подожжет дом, в котором пряталась жертва.

Свои намерения он не осуществил, но на уголовное дело наговорил. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Что именно его заставило так поступить, пока устанавливается.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.04.2023 18:03 0 233
Тэги: криминал полиция
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