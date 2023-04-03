В Калуге 18-летний парень устроил стрельбу на улице

В Калуге двое молодых парней поссорились на улице, и один из них начал стрелять из пневматического пистолета по оппоненту. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Подозреваемому 18 лет. В момент задержания он уже успел продать пистолет.

О причинах конфликта пока не сообщается.

Полиция ведет расследование уголовного дела. Калужанину, который устроил стрельбу, грозит до двух лет лишения свободы.

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