В Калуге угнанную дорогую машину вернули владельцу

В Калуге 28-летнего жителя Московской области подозревают в угоне дорогого автомобиля. Машину он успел увезти в соседний регион, где ее и удалось обнаружить, сообщили в пятницу, 31 марта, в управлении МВД по Калужской области.

Авто передали владельцу. Его стоимость – около трех миллионов рублей.

Как пояснили в полиции, угонщик собирался продать машину. Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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