В Калужской области мигранта судят за поддельный сертификат о знании русского языка

32-летнему иностранцу в Калужской области грозит до года лишения свободы за использование поддельного сертификата о знании русского языка и истории России. О завершении расследования уголовного дела в четверг, 30 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Следствие считает, что он через третьих лиц купил фальшивый документ, хотя сам по-русски не говорит.

Потом вместе с другими бумагами мужчина подал подделку в миграционный центр для получения патента на работу.

Окончательное решение по этому делу примет суд.

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