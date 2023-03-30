Калуга Обнинск
Главная Новости Криминал
Клиника года История Калуги Паводок Статьи

Пять жителей Калуги перевели телефонным мошенникам три миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.03.2023 16:30 0 237
Пять жителей Калуги перевели телефонным мошенникам три миллиона рублей

В Калуге еще пять человек стали жертвами телефонных мошенников. В общей сложности они лишились трех миллионов рублей, сообщили в четверг, 30 марта, в управлении МВД по Калужской области.

Преступники представлялись сотрудниками банка, говорили, что деньгам клиента угрожает опасность, и убеждали перевести большие суммы на якобы безопасные счета. После этого мошенники переставали выходить на связь.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ведется расследование.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.03.2023 16:30 0 237
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил собрать все парковые скульптуры Калуги советского периода в сквере Ленина и создать там парк советского периода. А что вы думаете по этому поводу? 
Всего проголосовало: 523
Новости партнеров
Фонтаны из шаров. Почему их стоит заказать на праздник
ГЛОНАСС мониторинг транспорта в Мариуполе, ДНР
Услуги аренды полевой кухни и их преимущества

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru