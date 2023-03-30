Пять жителей Калуги перевели телефонным мошенникам три миллиона рублей

В Калуге еще пять человек стали жертвами телефонных мошенников. В общей сложности они лишились трех миллионов рублей, сообщили в четверг, 30 марта, в управлении МВД по Калужской области.

Преступники представлялись сотрудниками банка, говорили, что деньгам клиента угрожает опасность, и убеждали перевести большие суммы на якобы безопасные счета. После этого мошенники переставали выходить на связь.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ведется расследование.

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