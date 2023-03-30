В Калуге мужчина помог старику, чтобы его ограбить

В Калуге 38-летнего мужчину подозревают в грабеже. О возбуждении уголовного дела в четверг, 30 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

На улице он заметил пожилого мужчину, который оступился и упал. Калужанин помог старику, довел его до квартиры, а там попросил телефон, чтобы позвонить.

Пенсионер дал мобильник, но обратно его не получил. Гость также начал просить деньги. Услышав отказ, подозреваемый выхватил из кармана у старика купюры и убежал.

Ущерб мужчине оценивается в 35 тысяч рублей.

Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

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