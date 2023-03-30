В Калуге выдвинули обвинения мужчине, который избил водителя такси
В Калуге завершилось расследование уголовного дела, обвиняемым по которому проходит 31-летний мужчина, сообщили в четверг, 30 марта, в прокуратуре Калужской области.
По версии следствия, в январе прошлого года он пьяным ехал на такси, отказался платить и избил водителя. Таксист получил повреждение глаза.
Задержали подозреваемого спустя год после обращения пострадавшего в прокуратуру.
Калужанину грозит до двух лет лишения свободы.
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