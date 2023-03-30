В Калуге водитель два раза подряд попался пьяным за рулем

В Калуге на 41-летнего мужчину завели два уголовных дела за езду на машине в пьяном виде. Об этом 30 марта сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Первый раз автомобилиста остановили во Мстихино. Калужанин был пьян, хотя ранее уже получал административное наказание за такое же нарушение. Машину отправили на штрафстоянку.

Но на следующий день этот же водитель выпил спиртное и ехал по улице Гурьянова.

Мужчине грозит два года колонии и запрет на езду за рулем на три года.

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