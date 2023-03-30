В Калуге мужчина жестоко избил женщину после похода в библиотеку

Жителя Калуги подозревают в избиении своей знакомой. Но все началось с похода в библиотеку, сообщили в четверг, 30 марта, в управлении МВД по Калужской области.

Там мужчина и женщина участвовали в интеллектуальной игре. Их команда выиграла, и они отправились домой к калужанке отпраздновать.

После некоторого объема спиртного пара поссорилась. В полиции говорят, что женщина плохо высказалась о родственниках приятеля. Мужчина вспылил и начал ее бить. Сначала рукой в лицо, а потом руками и ногами по всему телу.

Травмы оказались тяжелыми. Калужанка попросила вызвать скорую помощь.

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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