Калужского пчеловода обманули на 11 000 рублей

В Калуге мужчина, продававший оборудование для разведения пчел, лишился денег со своей банковской карты. В среду, 29 марта, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела.

Калужанин разместил объявление в интернете, и ему позвонил мужчина из другого района Калужской области.

Как считают в полиции, подозреваемый не собирался заниматься пчеловодством, а просто по телефону выведал реквизиты банковской карты, а потом снял с чужого счета более 11 000 рублей.

За кражу подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

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