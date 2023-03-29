В Калуге 16-летняя девушка ножом ударила сотрудницу и ограбила магазин

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 16-летней девушки. Ее подозревают в разбойном нападении, сообщили в среду, 29 марта, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Преступление произошло в воскресенье, 26 марта.

- Несовершеннолетняя калужанка совершила хищение продуктов из сетевого магазина. При попытке сотрудников ее остановить подозреваемая нанесла имеющимся при ней ножом удар в шею одной из сотрудниц и скрылась с места преступления, - прокомментировали в Следственном комитете.

Сейчас подозреваемая задержана.

Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

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