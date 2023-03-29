Житель Калужской области незаконно застрелил лося

В Мосальском районе 42-летний мужчина из Дзержинского района застрелил лося, не имея на то соответствующего разрешения. Об этом в среду, 29 марта, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Мужчина выстрелил в животное, лось убежал, но позже умер в лесу. Тело нашел егерь.

Ущерб оценили в 80 тысяч рублей. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.

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