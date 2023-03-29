В Калужской области угонщик попал в ДТП

В Ферзиковском районе 27-летнего мужчину подозревают в угоне. О возбуждении уголовного дела в среду, 29 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Как рассказали в полиции, сначала подозреваемый зашел в дом к владельцу и попросил одолжить машину. Тот отказал. Тогда мужчина тайком забрал ключи от автомобиля, которые висели на крючке у входной двери.

Проехав небольшое расстояние, угонщик попал в ДТП.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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