В Калужской области угонщик попал в ДТП
В Ферзиковском районе 27-летнего мужчину подозревают в угоне. О возбуждении уголовного дела в среду, 29 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Как рассказали в полиции, сначала подозреваемый зашел в дом к владельцу и попросил одолжить машину. Тот отказал. Тогда мужчина тайком забрал ключи от автомобиля, которые висели на крючке у входной двери.
Проехав небольшое расстояние, угонщик попал в ДТП.
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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