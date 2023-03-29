В Калуге двое мужчин похитили партию сигарет на 37 миллионов рублей

В Калуге дело о крупной партии сигарет передано в суд. Обвиняемыми проходят 31-летний и 51-летний мужчины. Подробности в среду, 29 марта, сообщили в прокуратуре Калужской области.

В 2019 году они купили в Беларуси партию сигарет без акцизных марок на 37 миллионов рублей. По документам ее везли транзитом через Россию в Афганистан, однако на самом деле она предназначалась для нашей страны.

В феврале 2020 года на территории Калужской области преступников поймали. Машину с товаром поместили на хранение.

Однако спустя два года, в апреле 2022-го, обвиняемые ночью проникли на охраняемую территорию, применили насилие и похитили сигареты. Товар они вывезли в Подмосковье. Но в те же сутки были задержаны.

Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

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