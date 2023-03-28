Жителя Калужской области жестоко избили на дороге

В Кировском районе Калужской области местный житель получил тяжелые травмы, когда пытался добраться вечером домой. Во вторник, 28 марта, управление МВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

Мужчина шел по дороге и пытался вызвать такси. В этот момент остановилась проезжавшая мимо машина. Находившиеся в авто двое мужчин заговорили с пешеходом, началась ссора. Пассажир выбежал из машины и несколько раз ударил мужчину по голове.

Травмы оказались тяжелыми.

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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