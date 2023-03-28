В Калуге выдвинули обвинения бывшему заместителю начальника областного ГИБДД

В Калуге до четырех лет лишения свободы грозит бывшему заместителю начальника областного ГИБДД. Обвинительное заключение во вторник, 28 марта, утвердил прокурор области Константин Жиляков.

Бывшего полицейского обвиняют в трех случаях превышения должностных полномочий в интересах транспортной компании, перечислявшей деньги его матери по договору аренды грузового автомобиля.

- Бывший заместитель начальника областного ГИБДД, действуя в своих интересах, давал указания инспекторам ДПС не привлекать водителей данной транспортной компании к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, - пояснили в прокуратуре.

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