Калужанку обманула мошенница из Санкт-Петербурга

Жительница Калуги стала жертвой мошенницы, когда пыталась по объявлению купить детское автокресло. Во вторник, 28 марта, управление МВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

Калужанка перевела за кресло 14 000 рублей, но после этого продавец из Санкт-Петербурга перестала выходить на связь.

Когда делом уже занималась полиция, женщина прислала кресло, но гораздо более дешевое.

Товар, который выставлялся в объявлении, ранее был продан другим покупателям.

Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

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