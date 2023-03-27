В Калуге три человека потеряли больше 3 миллионов рублей, пытаясь заработать на бирже

В Калуге еще три человека стали жертвами мошенников. Подробности в понедельник, 27 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанке позвонил преступник, который предложил заработать с помощью инвестиций. Она поверила и перевела небольшую сумму. Позже другой мошенник предложил увеличить вложения за счет кредитов.

Женщина взяла несколько займов и перевела на указанный счет.

При попытке вывести деньги калужанка поняла, что все это время общалась с мошенниками. В общей сложности она потеряла 2,3 миллиона рублей.

По такой же схеме двое жителей Калуги потеряли 800 и 300 тысяч рублей.

Полиция ведет расследование уголовных дел.

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