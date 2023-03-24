В Калуге полиция задержала закладчика

В Калуге от 10 до 20 лет лишения свободы грозит мужчине, который пытался продать наркотики. О возбуждении уголовного дела в пятницу, 24 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Запрещенные вещества мужчина собирался оставить в закладках. У него нашли 20,5 грамма наркотиков.

Сейчас ведется расследование, устанавливается происхождение наркотика.

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