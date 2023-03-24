В Калуге на женщину оформили кредит без ее ведома

В Калуге местная жительница вдруг обнаружила, что является должницей микрофинансовой организации. Сначала ей поступил звонок, а потом и письмо на почту, сообщили в пятницу, 24 марта, в управлении МВД по Калужской области.

Калужанка в это не поверила, но решила обратиться в полицию.

Выяснилось, что займ действительно был. Его на женщину оформил молодой человек из другой области. Персональные данные калужанки он купил в интернете за небольшую сумму. Этих сведений хватило, чтобы взять в кредит 13 тысяч рублей.

Подозреваемому грозит до четырех месяцев ареста.

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