В Калуге мужчина заплатил 50 тысяч рублей человеку, которого избил

Житель Калуги выплатил 50 тысяч рублей другому человеку в качестве компенсации морального вреда только после вмешательства судебных приставов. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Виновник избил потерпевшего, сломав ему нос и нанеся другие травмы. Компенсацию его обязал выплатить суд.

Но добровольно мужчина не хотел погашать долг. Он отдал деньги только после запрета выезжать из страны и банковских ограничений.

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