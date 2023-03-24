Жители Калужской области пытались украсть крышу школы

В Кондрово сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двоих мужчин, которые незаконно срывали металлические листы с крыши бывшей школы. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказали в региональном управлении ведомства.

Преступники использовали лом.

Как пояснили в Росгвардии, металл мужчины собирались сдать в скупку. Ранее они уже были судимы.

Подозреваемые переданы полиции.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.