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Житель Калужской области топором убил знакомого из ревности

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 23.03.2023 15:51 0 532
Житель Калужской области топором убил знакомого из ревности

В Калужской области суд вынес приговор 59-летнему жителю Мосальска. Мужчину признали виновным в убийстве, сообщили в четверг, 23 марта, в региональном управлении Следственного комитета

В апреле прошлого года он находился дома вместе с 56-летним знакомым. Мужчины выяснили, что оба симпатизируют одной и той же женщине.

- На этой почве между ними возникла неприязнь, - рассказали в Следственном комитете. - Подсудимый схватился за топор и нанес им два удара по голове соперника. Потерпевший скончался на месте.

Тело убийца перенес на соседний участок и спрятал в уличном туалете. Нашли его спустя четыре месяца.

Виновника приговорили к восьми годам лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 23.03.2023 15:51 0 532
Тэги: криминал
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