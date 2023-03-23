Житель Калужской области топором убил знакомого из ревности

В Калужской области суд вынес приговор 59-летнему жителю Мосальска. Мужчину признали виновным в убийстве, сообщили в четверг, 23 марта, в региональном управлении Следственного комитета

В апреле прошлого года он находился дома вместе с 56-летним знакомым. Мужчины выяснили, что оба симпатизируют одной и той же женщине.

- На этой почве между ними возникла неприязнь, - рассказали в Следственном комитете. - Подсудимый схватился за топор и нанес им два удара по голове соперника. Потерпевший скончался на месте.

Тело убийца перенес на соседний участок и спрятал в уличном туалете. Нашли его спустя четыре месяца.

Виновника приговорили к восьми годам лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.