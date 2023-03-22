Жительница Калуги обманула покупателя своей машины

В Калуге 36-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в прокуратуре Калужской области.

В ноябре 2020 года калужанка продала свой автомобиль «Опель», хотя он находился в залоге у банка.

Ранее она купила машину в кредит.

Ущерб оценили в 480 тысяч рублей.

Виновницу приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.