В Калуге женщина четыре года получала зарплату за другого человека

В Калуге 54-летнюю женщину подозревают в мошенничестве. В среду, 22 марта, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Женщина занимала высокую должность в одной из организаций и фиктивно оформила на работу своего родственника.

На работу мужчина не ходил, но зарплату ему в течение четырех лет начислялась.

Все средства он отдавал подозреваемой.

Ущерб оценивается в 220 тысяч рублей. Калужанке грозит до шести лет лишения свободы.

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