Власти Беларуси заявили о ликвидации террориста из Калужской области

КГБ Беларуси на днях сообщило о ликвидации иностранца, которого подозревали в подготовке терактов в городе Гродно на западе этой страны. Во вторник, 21 марта, белорусские государственные телеканалы сообщили подробности.

По заявлению силовиков, у убитого нашли российский паспорт на имя Алексея Ломакина родом из деревни Заболотье Людиновского района. В КГБ считают, что он собирался устроить взрывы в административных зданиях. Мужчину ранили при задержании, и он умер по дороге в больницу.

Впрочем, те же белорусские государственные СМИ заявляют, что паспорт был поддельный. Действительно ли это был калужанин, пока не уточняется.

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