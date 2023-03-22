Задержан 18-летний юноша, который притворялся проституткой
В Калуге полиция возбудила уголовное дело в отношении 18-ленего юноши из другого региона. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Молодой человек под видом проститутки получил от калужанина 19 тысяч рублей, а потом заблокировал номер телефона клиента и перестал выходить на связь.
На сайте с объявлениями по оказанию интим-услуг мошенник разместил чужое фото со своими контактами. С потенциальным клиентом он поочередно разговаривал то своим голосом, то измененным с помощью специальной программы женским.
Деньги он просил перевести в качестве задатка.
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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