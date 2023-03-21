В Калуге туляка посадили на 10 лет за торговлю наркотиками

41-летнего мужчину из Тульской области осудили в Калуге. Он признан виновным в хранении наркотиков и в покушении на сбыт запрещенного вещества, сообщили во вторник, 21 марта, в региональной прокуратуре.

Туляк попался, когда делал в Калуге закладку.

Также у него нашли 40 граммов наркотиков, которые он купил для себя.

Виновника отправили на 10 лет в колонию строгого режима.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.