Задержан водитель, который перегонял угнанные автомобили из Калуги

В Калуге полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего жителя другого региона. Мужчину подозревают в краже и подделке документов.

По версии следствия, подозреваемый откликнулся на предложение о работе. Ему нужно было из Калуги перегнать угнанную машину в другой город. Документы на автомобиль были подделаны, а номера заменены.

Однако по дороге мужчину остановили инспекторы ГИБДД.

Как сообщили в полиции, выяснилась также причастность водителя к еще одному угону.

Общая сумма ущерба составляет пять миллионов рублей. В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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