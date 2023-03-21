В Калужской области бизнесмен украл миллион рублей на ремонте крыши

В Кирове 51-летнего предпринимателя обвиняют в мошенничестве. Во вторник, 21 марта, прокуратура Калужской области сообщила о завершении расследования уголовного дела.

В 2020 году мужчина занимался ремонтом крыши многоквартирного дома и завысил смету на миллион рублей, считает следствие.

Он же по муниципальному контракту в 2021 году должен был снести аварийное здание, но не выполнил все работы, а составил подложные документы. Работники администрации выявили нарушения при проверке.

Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.

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