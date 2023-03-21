Два жителя Калужской области перевели телефонным мошенникам 5,7 миллиона рублей
Два дела о мошенничестве возбуждены в Калужской области, сообщили во вторник, 21 марта, в региональном управлении МВД.
Преступники звонили жертвам, представлялись сотрудниками банка и рассказывали, что кто-то пытается похитить деньги клиентов. А потом убеждали перевести средства на якобы безопасные счета.
Жительница Бабынинского района лишилась 1,4 миллиона рублей.
В Обнинске мужчины отдал не только свои деньги, но еще и взял кредит. В общей сложности мошенники получили от него 4,3 миллиона.
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