22-летний сын воспитательницы развращал девочек в детском саду в Калужской области

В Калуге областной суд вынес приговор 22-летнему жителю Дзержинского района, которого признали виновным в насильственных действий сексуального характера в отношении двух пятилетних девочек в помещении детского сада, а также в двух эпизодах распространения порно с изображениями детей. Об этом 20 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как мы уже рассказывали, задержали молодого человека прошлой весной. Тогда сообщалось, что он приходил к матери на работу и во время тихого часа трогал девочек за интимные места.

Одна из малышек рассказала все старшему брату.

Педофила отправили в колонию строгого режима на 15 лет и один месяц. После освобождения он не сможет работать с детьми в течение 10 лет.

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