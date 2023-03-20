Житель Калуги забрал из банкомата чужие деньги

В Калуге 51-летнего мужчину подозревают в грабеже. О возбуждении уголовного дела в понедельник, 20 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, калужанин в банке попросил пенсионера положить на счет деньги и передал наличными 1500 рублей. Пожилой калужанин согласился помочь, но перевести деньги не смог.

Тогда подозреваемый сам подошел к банкомату, снял наличные, среди которых были купюры в 5000 рублей, и убежал. У пенсионера остановить его не получилось.

За грабеж мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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