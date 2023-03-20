В Калуге убили 55-летнюю женщину

В Калуге в субботу, 18 марта, в доме на улице Тарутинской произошло убийство. Об этом в понедельник сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительной информации, 59-летний мужчина поссорился с бывшей женой и убил 55-летнюю женщину ножом.

Соседи говорят, что пара постоянно конфликтовала.

Мужчина ранее был судим за убийство. По новому делу ему грозит 15 лет лишения свободы.

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