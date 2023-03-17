В Калужской области украли деньги на обустройстве воинского захоронения

В Козельском районе вынесли приговор двоим мужчинам, которых признали виновными в мошенничестве. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в прокуратуре Калужской области.

60-летний руководитель подрядчика и 36-летний дорожный мастер выполняли муниципальный контракт по обустройству и восстановлению воинского захоронения и завысили их стоимость на 90 тысяч рублей.

Они же в Сосенском ремонтировали территорию возле школы №1, использовали более дешевую марку асфальта и украли 290 тысяч рублей.

Один виновник оштрафован судом на 400 тысяч рублей, другой – на 350 тысяч. Также они должны будут компенсировать ущерб.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.