Житель Калужской области осужден за призывы взрывать военные автомобили

Житель Калужской области по уголовной статье о призывах к терроризму оштрафован на 240 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Как сообщили в ФСБ, молодой человек выкладывал в телеграме военные автомобили с буквой Z и призывал их взрывать.

- Опубликованная злоумышленником в сети Интернет информация призывает к осуществлению действий, основанных на террористической идеологии, - говорится в сообщении спецслужбы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.