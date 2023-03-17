В Калуге 40-летний мужчина открыл стрельбу возле кафе

В Калуге 40-летнему мужчине грозит до семи лет лишения свободы за стрельбу возле кафе. О возбуждении уголовного дела в пятницу, 17 марта. сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, подозреваемый выпивал в кафе вместе со знакомым, поссорился с ним и мужчины вышли на улицу. Потом калужанин решил вернуться в зал, но сотрудник кафе его не пустил. В ответ подозреваемый достал травматический пистолет и четыре раза выстрелил в воздух.

Из людей никто не пострадал, но мужчину будут судить за хулиганство.

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