В Калуге бывшего участкового осудили за взятку в 2,4 миллиона рублей

В Калуге бывший участковый приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы за крупную взятку. Решение суда вступило в силу, сообщили в пятницу, 17 марта, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

С июня 2020 по май 2021 года полицейский брал деньги у директора одной из управляющих компаний. Взамен он не проводил проверки и давил на конкурентов.

В общей сложности мужчина получил от коммунальщиков 2,4 миллиона рублей.

Отбывать наказание виновник будет в колонии строгого режима.

А управляющую компанию по инициативе Госжилинспекции лишили лицензии.

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