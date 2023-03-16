Молодой калужанин перевел телефонным мошенникам 1,5 миллиона рублей

В Козельском районе местный 26-летний житель стал жертвой мошенников. О ходе расследования в четверг, 16 марта, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, в начале марта мужчине позвонил преступник, представившийся сотрудником банка.

Он убедил жертву перевести деньги на якобы безопасный счет и потом перестал выходить на связь.

В общей сложности калужанин потерял 1,5 миллиона рублей.

Виновников сейчас ищут.

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