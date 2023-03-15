В Калуге трое мужчин осуждены за похищение человека

В среду, 15 марта, трое жителей Калуги признаны виновными в похищении человека. 49-летний калужанин получил восемь лет лишения свободы, 40-летний – семь лет, 38-летний – шесть лет. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Преступление произошло в ноябре 2021 года, когда они решили отомстить 25-летнему мужчине за разрыв ранее существующих между ними деловых отношений. Виновники хотели и дальше продолжать получать прибыль от его деятельности в тату-салоне.

Мужчины приехали домой к человеку и избили его. Потом на машине они вывезли жертву за город.

По дороге один из преступников требовал, чтобы мужчина еще пять лет работал в тату-салоне на невыгодных для него условиях и отдавал большую часть выручки.

Освободили мужчину на территории Козельского района.

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